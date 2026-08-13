Marketing Alliance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Marketing Alliance hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.9 Millionen USD – ein Plus von 0.41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Marketing Alliance 4.9 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch