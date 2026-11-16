MarketEnterprise stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

MarketEnterprise hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.95 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -20.060 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MarketEnterprise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 6.03 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.95 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 6.33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch