|
17.08.2026 06:37:00
MarketEnterprise präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
MarketEnterprise stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.77 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 38.81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3.19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.78 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.01 Milliarden JPY umgesetzt.
MarketEnterprise hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 14.280 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 90.75 JPY je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 26.23 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 24.77 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester erwartet -- DAX dürfte höher in die Woche einsteigen -- Grüner Wochenauftakt an den Börsen in Asien
Am heimischen Aktienmarkt könnte es zum Auftakt der Woche leicht nach oben gehen. Auch am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Gewinne ab. In Fernost dominieren am Montag die Käufer das Geschehen.