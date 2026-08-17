MarketEnterprise präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MarketEnterprise stellte am 14.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.77 JPY. Im Vorjahresquartal hatten 38.81 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3.19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.78 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7.01 Milliarden JPY umgesetzt.

MarketEnterprise hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 14.280 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 90.75 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 26.23 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 24.77 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch