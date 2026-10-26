MarketAxess: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

MarketAxess hat am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1.53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MarketAxess 1.84 USD je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0.08 Prozent auf 210.4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 210.6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch