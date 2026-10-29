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29.10.2026 11:16:40
MARKET TALK/Adidas-CEO: Verwendung der 100 Mio EUR im 4Q noch nicht finalisiert
Adidas plant, die 100 Millionen Euro, die im vierten Quartal reinvestiert werden sollen, zum Beispiel für Abschreibungen in Adidas-Geschäfte mit weniger starker Entwicklung, nicht mehr benötigte IT, die durch Künstliche Intelligenz ersetzt werden soll, sowie in Personalstrukturen zur Vereinfachung der Geschäftsstruktur weltweit und Senkung der Kostenbasis zu stecken. Dies sagte Adidas-CEO Björn Gulden in der Medientelefonkonferenz nach Veröffentlichung der detaillierten Ergebnisse für das dritte Quartal. Die Pläne seien jedoch noch nicht konkret, so dass er zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr Details geben könne, so Gulden. Er hat mehrfach betont, dass es im Konzern kein grossangelegtes Jobbabbauprogramm gebe, gleichwohl sagte er, Adidas müsse immer noch Komplexität reduzieren und die Infrastruktur verbessern.
Adidas hat angekündigt, angesichts der starken Profitabilitätsentwicklung im dritten Quartal rund 100 Millionen Euro "in Initiativen zu reinvestieren, die künftig einen höheren operativen Leverage ermöglichen und im Einklang mit den bereits kommunizierten mittelfristigen Profitabilitätszielen stehen".
Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_
DJG/uxd/cbr
(END) Dow Jones Newswires
October 29, 2026 06:17 ET (10:17 GMT)
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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