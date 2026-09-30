Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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30.09.2026 13:34:44
Market-Perform von Bernstein Research für Henkel vz-Aktie
Diese Empfehlung gibt Bernstein Research für die Henkel vz-Aktie aus.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 74,96 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Callum Elliott wertete am Dienstag die jüngsten Verkaufszahlen auf Basis von US-Kassenscannern aus. Das Geschäft der Nahrungsmittel- und Konsumgüterkonzerne habe sich im dritten Quartal gegenüber dem zweiten bisher generell abgeschwächt.
Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Henkel vz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Das Papier von Henkel vz befand sich um 13:17 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0.7 Prozent auf 73.28 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 2.29 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 42’166 Henkel vz-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 8.8 Prozent zu Buche. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.11.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:50 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2026 / 14:50 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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