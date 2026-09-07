Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
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07.09.2026 17:04:51
Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Henkel vz-Aktie
Die detaillierte Analyse des Henkel vz-Papiers wurde von Bernstein Research-Analyst Callum Elliott durchgeführt.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Henkel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 74,96 Euro belassen. Ein Team um den Analysten Callum Elliott tauschte in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie Erfahrungen hinsichtlich Erfolgen und Misserfolgen grosser Marken aus. Wichtige Kriterien, die darüber entscheiden, seien Investitionen, Innovation und Agilität ? und letztlich ihre Relevanz für die Verbraucher. Henkel bleibe im Konsumgüterbereich eine Aktie, die weiterhin neutral beurteilt wird.
Aktieninformation im Fokus: Die Henkel vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung
Um 16:47 Uhr rutschte die Henkel vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0.4 Prozent auf 76.08 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch ein Abwärtsrisiko von 1.47 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Henkel vz-Aktien beläuft sich auf 51’356 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 legte der Anteilsschein um 13.0 Prozent zu. Die Ergebnisse für Q3 2026 dürfte Henkel vz am 10.11.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2026 / 16:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.09.2026 / 01:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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