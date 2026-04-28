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Experten-Einschätzung 28.04.2026 15:49:44

Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet EON SE-Aktie

Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet EON SE-Aktie

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des EON SE-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Deepa Venkateswaran.

E.ON
17.32 CHF 0.39%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, dass der Versorger kurz vor der Übernahme des nicht börsennotierten, britischen Energieversorgers Ovo Energy steht. Sollte die Übernahme zustande kommen, würde Eon mit 9,6 Millionen Kunden zum grössten Energieversorger des Landes aufsteigen und Octopus Energy überholen. Das Ganze könnte ein vergleichsweise attraktives Geschäft sein. Zwar sei der britische Privatkunden-Markt stark reguliert, doch eine Fusion sorge für Grösse und zudem rechnet sie mit Effizienz- und Synergieeffekten.

Aktienanalyse online: Die EON SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:33 Uhr verteuerte sich das Papier um 0.3 Prozent auf 18.76 EUR. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 4.05 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 881’747 EON SE-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 19.9 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q1 2026 wird am 13.05.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 10:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 10:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com

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14.04.26 E.ON Neutral UBS AG
01.04.26 E.ON Market-Perform Bernstein Research
01.04.26 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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