E.ON Aktie 4334819 / DE000ENAG999
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Experten-Einschätzung
|
28.04.2026 15:49:44
Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet EON SE-Aktie
Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des EON SE-Papiers durch Bernstein Research-Analyst Deepa Venkateswaran.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Eon auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran verwies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf einen Medienbericht, dass der Versorger kurz vor der Übernahme des nicht börsennotierten, britischen Energieversorgers Ovo Energy steht. Sollte die Übernahme zustande kommen, würde Eon mit 9,6 Millionen Kunden zum grössten Energieversorger des Landes aufsteigen und Octopus Energy überholen. Das Ganze könnte ein vergleichsweise attraktives Geschäft sein. Zwar sei der britische Privatkunden-Markt stark reguliert, doch eine Fusion sorge für Grösse und zudem rechnet sie mit Effizienz- und Synergieeffekten.
Aktienanalyse online: Die EON SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen
Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:33 Uhr verteuerte sich das Papier um 0.3 Prozent auf 18.76 EUR. Also hat die Aktie noch einen Abstiegsspielraum von 4.05 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 881’747 EON SE-Aktien gehandelt. Seit Beginn des Jahres 2026 stieg die Aktie um 19.9 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q1 2026 wird am 13.05.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 10:35 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 10:35 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu E.ON SE
|
27.04.26
|E.ON-Aktie fester: Übernahme von Ovo Energy rückt wohl näher (AWP)
|
27.04.26
|EON SE-Aktie: Barclays Capital vergibt Equal Weight (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Pluszeichen in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
|
24.04.26
|DAX-Handel aktuell: DAX schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.ch)
|
24.04.26
|Stabiler Handel in Frankfurt: DAX notiert am Freitagnachmittag um Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
24.04.26
|E.ON-Aktie rutscht ab: Warum Anleger dennoch ruhig bleiben können (finanzen.ch)
|
24.04.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: So performt der LUS-DAX am Freitagmittag (finanzen.ch)
Analysen zu E.ON SE
|14:55
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|27.04.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|01.04.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:55
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|27.04.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|01.04.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.04.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.03.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.02.26
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|26.02.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|25.02.26
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.02.26
|E.ON Verkaufen
|DZ BANK
|11.06.24
|E.ON Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:55
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|27.04.26
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|14.04.26
|E.ON Neutral
|UBS AG
|01.04.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|26.03.26
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
Zinsentscheidungen 2026: Europa erhöht, USA senkt – Was bedeutet das für Anleger?
Auf der grössten Anlegermesse Europas sprechen wir mit Volkswirt Dr. Thomas Gitzel über die wichtigsten Entwicklungen an den Finanzmärkten: Zinsen, Inflation, Energiepreise, Geopolitik und die Frage, worauf Anlegerinnen und Anleger 2026 besonders achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNovartis-Zahlen drücken SMI ins Minus -- DAX fällt zurück -- Dow höher -- Asiens Börsen letztlich mit Verlusten
Der heimische Markt verzeichnet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex bewegt sich klar nach unten. Der Dow zieht im Dienstagshandel an. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag nach unten.