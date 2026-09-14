ABB Aktie 1222171 / CH0012221716
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14.09.2026 12:04:44
Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie
Bernstein Research-Analyst Alasdair Leslie hat sich das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Market-Perform" belassen. Modularisierung werde zum entscheidenden Faktor, um den Ausbau von KI-Rechenzentren zu beschleunigen, schrieb Alasdair Leslie am Montag. Denn die Bauausführung löse die Stromverfügbarkeit als primären Engpass ab. Leslie sieht in seiner Branchenanalyse Schneider, Vertiv und Eaton als grösste Profiteure dieser Entwicklung, bei Legrand, ABB und Siemens hingegen noch Anpassungsbedarf.
Aktieninformation im Fokus: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung
Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 4.0 Prozent auf 75.48 CHF abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 5.99 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 634’208 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 29.3 Prozent. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 01:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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