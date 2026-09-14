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ABB Aktie 1222171 / CH0012221716

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Aktie auf dem Prüfstand 14.09.2026 12:04:44

Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie

Bernstein Research-Analyst Alasdair Leslie hat sich das ABB (Asea Brown Boveri)-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

ABB
75.51 CHF -3.91%
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB mit einem Kursziel von 80 Franken auf "Market-Perform" belassen. Modularisierung werde zum entscheidenden Faktor, um den Ausbau von KI-Rechenzentren zu beschleunigen, schrieb Alasdair Leslie am Montag. Denn die Bauausführung löse die Stromverfügbarkeit als primären Engpass ab. Leslie sieht in seiner Branchenanalyse Schneider, Vertiv und Eaton als grösste Profiteure dieser Entwicklung, bei Legrand, ABB und Siemens hingegen noch Anpassungsbedarf.

Aktieninformation im Fokus: Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Das Papier von ABB (Asea Brown Boveri) gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 4.0 Prozent auf 75.48 CHF abwärts. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 5.99 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 634’208 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 29.3 Prozent. Die kommenden Q3 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 20.10.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.09.2026 / 01:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / 04:01 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

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