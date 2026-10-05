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06.10.2026 00:13:58

Mark Thompson To Remain CNN Chief

Paramount Skydance
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(RTTNews) - Mark Thompson will remain chairman and editor-in-chief of CNN as Paramount Skydance's (PSKY) acquisition of Warner Bros. Discovery takes effect Tuesday, bringing the news network under the newly named Skydance. Thompson will report to Skydance CEO David Ellison and co-CEO Ynon Kreiz.

The decision ends months of uncertainty over CNN's future under the Ellison family. Thompson, who previously led the BBC and The New York Times Co., said he has confidence that Skydance's leadership will support CNN's editorial independence. Paramount's Bari Weiss will continue to oversee CBS News, with the two news operations remaining separate for now, although closer integration could be considered later.

The merger comes as Skydance faces pressure to reduce costs and manage a heavy debt burden. CNN's profitable operations and expanding digital business could provide important cash flow as the combined company restructures.

A five-member editorial independence board required under the merger settlement has yet to be appointed. Skydance also announced its broader leadership structure, with HBO chief Casey Bloys overseeing streaming content and Paramount executives leading television and film operations.

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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?

Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’244.10 19.80 S0BAJU
Short 14’546.98 13.80 SRB97U
Short 15’086.78 8.87 S4B3QU
SMI-Kurs: 13’703.53 05.10.2026 17:30:30
Long 13’114.63 19.24 SJBCVU
Long 12’823.18 13.66 S6DBXU
Long 12’276.07 8.87 S0FBUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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