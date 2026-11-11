Maritime Merchant Bank ASA Registered legte Quartalsergebnis vor

Maritime Merchant Bank ASA Registered stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.31 NOK präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Maritime Merchant Bank ASA Registered ein EPS von 0.270 NOK je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 128.0 Millionen NOK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 115.6 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch