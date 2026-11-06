Maritima de Inversiones präsentierte Quartalsergebnisse

Maritima de Inversiones hat am 03.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 8.84 CLP. Im letzten Jahr hatte Maritima de Inversiones einen Gewinn von 3.97 CLP je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.35 Milliarden CLP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19.47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Maritima de Inversiones einen Umsatz von 1.13 Milliarden CLP eingefahren.

Redaktion finanzen.ch