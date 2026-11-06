Maris Spinners stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Maris Spinners gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 4.12 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.660 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 545.2 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 431.2 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch