Maris Spinners hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Maris Spinners präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4.59 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Maris Spinners ein EPS von -0.570 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26.14 Prozent auf 480.5 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 381.0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch