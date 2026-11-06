MarineMax vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

MarineMax veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.59 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat MarineMax mit einem Umsatz von insgesamt 520.1 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 552.2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5.80 Prozent verringert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0.370 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -1.430 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6.29 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 2.31 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 2.16 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.ch