Marine Petroleum: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Marine Petroleum hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0.15 USD. Im letzten Jahr hatte Marine Petroleum einen Gewinn von 0.070 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Marine Petroleum im vergangenen Quartal 0.3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 45.45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Marine Petroleum 0.2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch