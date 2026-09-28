Marine Petroleum präsentierte Quartalsergebnisse

Marine Petroleum hat am 25.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.080 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8.33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0.3 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0.330 USD beziffert, während im Vorjahr 0.360 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4.81 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 1.04 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 0.99 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch