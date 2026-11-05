Marimekko Oy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Marimekko Oy hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.25 EUR, nach 0.240 EUR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 50.8 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 52.1 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch