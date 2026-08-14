MariMed präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

MariMed hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz lag bei 41.9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 5.83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 39.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch