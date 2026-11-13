MariMed hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

MariMed gab am 11.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0.01 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0.010 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 44.2 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8.51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte MariMed einen Umsatz von 40.8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch