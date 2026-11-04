Marico präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Marico lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 4.24 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3.24 INR je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Marico im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.92 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38.97 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 34.82 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch