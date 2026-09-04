Fox Aktie 46238775 / US35137L2043
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04.09.2026 17:23:00
Maria Bartiromo: Fox News feuert legendäre Finanzjournalistin
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
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28.08.26
|S&P 500-Titel Fox-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fox-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
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21.08.26
|S&P 500-Wert Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
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14.08.26
|Verluste in New York: S&P 500 präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
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14.08.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start in Grün (finanzen.ch)
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07.08.26
|S&P 500-Papier Fox-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fox von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
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06.08.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Fox Corp B
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: SMI geht kaum verändert ins Wochenende -- DAX letztlich knapp im Plus - 26'000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendierte vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegte sich leicht nach oben. Die US-Börsen zeigen sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.