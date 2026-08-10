Mari Gas XD veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Mari Gas XD hat am 07.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 30.95 PKR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mari Gas XD noch ein Gewinn pro Aktie von 15.70 PKR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 53.36 Milliarden PKR – das entspricht einem Zuwachs von 19.11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 44.80 Milliarden PKR erwirtschaftet worden.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 72.36 PKR beziffert, während im Vorjahr 54.45 PKR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite standen 191.66 Milliarden PKR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 177.10 Milliarden PKR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch