Margo Finance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Margo Finance hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.37 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0.050 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Margo Finance im vergangenen Quartal 3.6 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 176.34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Margo Finance 1.3 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch