Marg Techno Projects legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Marg Techno Projects hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.72 INR, nach 0.030 INR im Vorjahresvergleich.

Das vergangene Quartal hat Marg Techno Projects mit einem Umsatz von insgesamt 25.3 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12.9 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 96.19 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch