Marcventures stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Marcventures hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.15 PHP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.070 PHP je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.62 Milliarden PHP – ein Plus von 62.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Marcventures 996.3 Millionen PHP erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch