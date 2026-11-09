Marcus Millichap stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Marcus Millichap stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.03 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Marcus Millichap im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7.47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 208.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 193.9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch