Marcopolo SA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Marcopolo SA hat am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.22 BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.260 BRL erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.31 Milliarden BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.37 Milliarden BRL ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch