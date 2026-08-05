Marcopolo: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Marcopolo hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.22 BRL. Im Vorjahresviertel waren 0.260 BRL je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.37 Milliarden BRL vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.31 Milliarden BRL in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch