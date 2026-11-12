Marchex B stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Marchex B stellte am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0.03 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.020 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 38.75 Prozent auf 16.0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11.5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch