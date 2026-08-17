MARCHE informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

MARCHE hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 3.57 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3.240 JPY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1.13 Milliarden JPY, gegenüber 1.17 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 3.25 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch