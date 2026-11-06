Maravai LifeSciences A legte Quartalsergebnis vor

Maravai LifeSciences A lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.180 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 45.9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Maravai LifeSciences A 41.6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch