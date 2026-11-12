Marathwada Refractories veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Marathwada Refractories hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0.93 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Marathwada Refractories -0.370 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 50.31 Prozent auf 2.5 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.6 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch