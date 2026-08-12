Marathwada Refractories hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Marathwada Refractories hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 2.45 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.810 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Marathwada Refractories im vergangenen Quartal 0.7 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 30.19 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Marathwada Refractories 1.1 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch