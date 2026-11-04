Marathon Petroleum: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Marathon Petroleum hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 26.59 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Marathon Petroleum 4.51 USD je Aktie eingenommen.

Marathon Petroleum hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 55.82 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 61.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 34.64 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch