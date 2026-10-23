Marathon Nextgen Realty: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Marathon Nextgen Realty stellte am 21.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6.70 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9.80 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.29 Milliarden INR – ein Plus von 10.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Marathon Nextgen Realty 1.17 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch