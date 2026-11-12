Marathon Bancorp: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Marathon Bancorp lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0.16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Marathon Bancorp 0.170 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3.6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16.72 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Marathon Bancorp einen Umsatz von 3.1 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch