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18.09.2026 06:37:00
Marathon Bancorp legte Quartalsergebnis vor
Marathon Bancorp stellte am 16.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.13 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0.160 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 36.93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.4 Millionen USD in den Büchern standen.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0.660 USD beziffert, während im Vorjahr 0.020 USD je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahr hat Marathon Bancorp in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 28.37 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.67 Millionen USD im Vergleich zu 9.87 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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