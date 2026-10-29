Maral Overseas: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Maral Overseas hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.69 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.670 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Maral Overseas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.01 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 20.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.50 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch