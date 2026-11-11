MARA präsentierte Quartalsergebnisse

MARA hat am 09.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1.28 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.270 USD je Aktie erzielt worden.

MARA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 164.2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 34.94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 252.4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch