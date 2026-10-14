Mapro Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mapro Industries hat am 13.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.66 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.120 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 6.3 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.9 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch