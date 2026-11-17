MapLight Therapeutics äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.97 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte MapLight Therapeutics -0.650 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.ch