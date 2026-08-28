Maple Peak Investments verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Maple Peak Investments hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0.010 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0.010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch