Maple Leaf Foods präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Maple Leaf Foods gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.33 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0.470 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Maple Leaf Foods mit einem Umsatz von insgesamt 1.02 Milliarden CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.36 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 25.11 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch