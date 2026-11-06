Maple Leaf Foods hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Maple Leaf Foods präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.18 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.350 CAD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2.39 Prozent auf 1.03 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.01 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch