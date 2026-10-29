Maple Leaf Cem verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Maple Leaf Cem lud am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 3.54 PKR gegenüber 2.60 PKR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Maple Leaf Cem im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 87.57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30.92 Milliarden PKR. Im Vorjahresviertel waren 16.48 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch