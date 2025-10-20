Maple Leaf Cem präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Maple Leaf Cem hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 17.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2.60 PKR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1.28 PKR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 16.48 Milliarden PKR gegenüber 15.72 Milliarden PKR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch