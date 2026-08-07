Manulife Financial verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Manulife Financial hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.20 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.990 CAD erwirtschaftet worden.

Manulife Financial hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20.00 Milliarden CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 28.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 15.60 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch