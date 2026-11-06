Manulife Financial hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Manulife Financial hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0.82 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Manulife Financial 1.03 CAD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 31.25 Prozent auf 12.25 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17.82 Milliarden CAD gelegen.

Redaktion finanzen.ch