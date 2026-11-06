Manugraph India stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Manugraph India hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.31 INR gegenüber -0.360 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Manugraph India 169.0 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 19.01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 142.0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch